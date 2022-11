Casper Ruud is de uitdager van Novak Djokovic in finale van ATP Finals

Toen Andrej Roebljov in de 1e set voor de tweede keer zijn opslagspelletje inleverde aan Ruud, voelde de 25-jarige Rus de bui hangen.



In de 2e set had Ruud vleugels: hij sprintte weg tot 4-0. Zijn eerste van drie matchpunten was het goede.



Morgen meet Ruud het in de finale op tegen Novak Djokovic. De statistieken spreken in het voordeel van Djokovic, want hij won in het verleden alle confrontaties (3) met Ruud.



Als de Serviër Ruud morgen opnieuw op de knieën krijgt, wordt hij met een 6e eindzege mederecordhouder naast Roger Federer.