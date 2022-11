Aanstormend talent Holger Rune (19) klopt Djokovic en pakt in Parijs mooiste toernooizege

Holger Rune is in sneltempo naam voor zichzelf aan het maken in de tenniswereld. De 19-jarige Deen won dit jaar al de ATP-toernooien in München en Stockholm en was de laatste weken in topvorm, met al drie finales op een rij.

In Parijs kwam daar nog een vierde finale bij. Rune klopte op het toptoernooi achtereenvolgens Wawrinka, Hurkacz, Roebljov, Alcaraz en Auger-Aliassime. Met die indrukwekkende reeks trakteerde hij zich op een finale tegen Novak Djokovic.

In die finale pakte Djokovic de eerste set, maar Rune vocht terug en trok na een driesetter aan het langste eind. De Deen pakt zo de mooiste zege uit zijn carrière en beukt bovendien ook de deur naar de top 10 van de wereldranking open.

De 35-jarige Djokovic misloopt dan weer de kans om een 91e ATP-titel aan zijn palmares toe te voegen. Hij was al zes keer eerder de beste op Parijse bodem (2009, 2013, 2014, 2015, 2019 en 2021).