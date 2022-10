Xavier Malisse wint in dubbel in Antwerpen: "Plezant, ondanks nachtelijke uur"

Malisse onderbrak voor de tweede keer zijn tennispensioen. Vorig jaar haalde hij in Antwerpen aan de zijde van zijn Zuid-Afrikaanse poulain Lloyd Harris de halve finales.



Geen Centre Court voor Malisse gisteren, omdat David Goffin en Gilles Arnaud Bailly er een marathonpartij van maakten, verhuisde hij naar Court 1, waar hij rond 23 uur aan zijn match begon. "Het was een plezante wedstrijd, ondanks het nachtelijke uur", lachte Malisse.



"Ik heb me prima geamuseerd met Diego, het is leuk om hem zo beter te leren kennen."



Malisse stond zijn mannetje: "Ik heb in aanloop naar dit toernooi een beetje getraind en voel me goed." In de volgende ronde - de kwartfinale - wachten de Nederlanders Tallon Griekspoor en Botic van de Zandschulp, die de eerste reekshoofden Juan Sebastian Cabal en Robert Farah naar huis stuurden.



"We zien wel wat dat geeft, elke extra wedstrijd is bonus. Ik ben hier in de eerste plaats om me te amuseren."