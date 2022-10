Daniil Medvedev verovert in Wenen tweede toernooizege van het jaar

Medvedev en Shapovalov stonden zondag voor de zesde keer tegenover elkaar. Medvedev was na een wedstrijd van 2 uur en 16 minuten de beste: 4-6, 6-3 en 6-2. Zijn vierde zege tegen zijn Canadese opponent, die hij in augustus ook al geklopt had op het Masters 1.000-toernooi van Cincinnati.

Voor de 26-jarige Rus is het zijn vijftiende ATP-titel, de tweede dit jaar na zijn overwinning deze zomer in het Mexicaanse Los Cabos. Hij volgt op de erelijst in Wenen de Duitser Alexander Zverev op.

De 23-jarige Shapovalov blijft voorlopig steken op een titel, die hij in 2019 won in Stockholm. De Canadees verloor zondag zijn vijfde finale, de tweede in een maand tijd. Begin oktober werd hij runner-up in Seoel.