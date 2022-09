Elise Mertens spoelt teleurstelling van US Open door: vlotte winst in Tokio

Elise Mertens (WTA-44) is door de eerste ronde gevlogen van het WTA-toernooi in Tokio. Ze klopte de Chinese Qiang Wang (WTA-92) met 6-0, 6-3 in 1 uur en 22 minuten. Tokio is het eerste toernooi van Mertens sinds ze op de US Open in de eerste ronde uitgeschakeld werd. Ze had daar last van een beenblessure.