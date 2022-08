Rafael Nadal wordt bij rentree verrast door Kroaat Borna Coric

Voor Rafael Nadal, die vrij was in de 1e ronde, was het duel met Borna Coric (ATP-152) zijn eerste match sinds hij op Wimbledon noodgedwongen verstek had moeten laten gaan voor de halve finales.



De buikspierblessure die hem aan de kant hield, leek hem tegen Coric geen parten meer te spelen. De nummer 3 van de wereld serveerde schijnbaar probleemloos, maar miste vooral matchritme.

In een wedstrijd die bijna 3 uur duurde - een regenpauze van 1u25 niet inbegrepen - beet hij uiteindelijk in het zand met 7-6, 4-6 en 6-3.

De volgende afspraak voor Nadal is de US Open. Het 4e en laatste grandslamtoernooi van het jaar gaat over 1,5 week van start. "Het is jammer dat ik hier niet langer kan spelen, want dat had ik eigenlijk nodig om in grandslammodus te komen", zei de Spanjaard na de nederlaag tegen Coric.

"Het is natuurlijk altijd leuker om te winnen wanneer je terugkeert, maar daar was ik vandaag nog niet klaar voor. Ik heb nog wat tijd nodig. Het belangrijkste wordt om fit te blijven. Het is een lastige blessure en ik moet het stap voor stap doen."