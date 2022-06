Nederlander stormt met wildcard naar finale Rosmalen: "Heb er geen woorden voor"

Tim van Rijthoven had in Rosmalen zijn eerste overwinning op ATP-niveau geboekt, met meer verwachtingen was hij niet naar het Nederlandse grastoernooi afgezakt.

Maar de wildcard-speler groeide uit tot de toernooisensatie. In de halve finale wipte hij zowaar tweede reekshoofd Félix Auger-Aliassime (ATP 9) in drie sets. Van Rijthoven is de eerste Nederlander in een finale van een ATP-toernooi sinds 2012.

"Dat ik een wildcard kreeg, was al een verrassing", stamelde Van Rijthoven. "Ik hoopte hier een of twee wedstrijden te spelen en nu sta ik in de finale. Ik heb er geen woorden voor. Dit is echt ongelofelijk."

In de finale staat de Nederlandse verrassing tegenover nummer 2 van de wereld Daniil Medvedev. De Rus rekende in twee sets af met Adrian Mannarino. Kan Van Rijthoven zijn droom afmaken met nóg een stunt?