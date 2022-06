Greet Minnen overleeft de eerste ronde op Nederlandse gras niet

Minnen was 1 van de 4 Belgische vrouwen op de hoofdtabel in Rosmalen. Ze startte sterk en liep meteen 0-5 uit, set 1 was snel binnen. Ze begon ook meteen met een break aan de 2e set, maar dat was het enige spelletje van set 2.



In het vaak beslissende 7e spelletje van set 3 verloor Minnen haar opslag. Ze kon meteen rebreaken, maar kon daarna haar eigen opslag weer niet behouden. Blinkova maakte het met een "love game" af.



Later vandaag komen ook nog Elise Mertens (WTA-29), Alison Van Uytvanck (WTA-46) en Kirsten Flipkens (WTA-308) in actie.



Mertens treft de Australische Storm Sanders (WTA 240), die in de laatste kwalificatieronde te sterk was voor Yanina Wickmayer (WTA 749), Van Uytvanck ontmoet de Duitse Tamara Korpatsch (WTA 105) en Flipkens neemt het op tegen de Russische Anastasia Tikhonova (WTA 175).