Elise Mertens vindt het goeie gevoel op gras niet

Het grasseizoen is voorlopig geen pretje voor Elise Mertens. Vorige week verloor ze van Alison Van Uytvanck in de tweede ronde in Rosmalen, in Birmingham zit haar toernooi er al in de eerste ronde op.

Mertens stond meer dan 2u30' op het veld. Ze won de eerste set met 6-3 en was net iets minder secuur in een festival aan breaks aan de staart van de tweede set.

In set 3 had Mertens meteen een break te pakken, maar haar 3-1-voorsprong gaf ze uit handen. Op haar eigen opslag verloor ze de match: 6-3, 4-6 en 5-7.