Zanevska klopt vijfde reekshoofd in Straatsburg: "Hoop dat ik hierop kan voortbouwen"

Op haar 28e verkeert Maryna Zanevska in de vorm van haar leven. De Belgische met Oekraïnse roots klom op tot haar hoogste ranking ooit (65). Dat ervaarde ook haar Chinese tegenstandster Zhang.

In 1 uur en 6 minuten maakte Zanevska korte metten met de nummer 41 van de wereld. Zanevska was zelf tevreden over haar wedstrijd, die door de regen twee uur stillag: "Ik denk dat ik vandaag erg goed heb gespeeld", liet ze achteraf weten.

Begin van de maand moest ze nog opgeven in de halve finales van het WTA-toernooi in Saint Malo, maar Zanevska toonde zich dus opnieuw fit.

"Door overbelasting na een lange pauze had ik een beenblessure opgelopen. Ik wilde geen risico's nemen met dit toernooi en Roland Garros in het vooruitzicht", verklaart ze.

Er zit misschien wel meer in, want haar volgende tegenstandster, de Française Tan, staat een pak lager gerangschikt. "Ik ik heb haar nog nooit ontmoet, maar alle wedstrijden worden lastig deze week. Ik voel me prima en hoop dat ik kan voortbouwen op deze goede start", blikt de Belgische vooruit.