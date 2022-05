Maryna Zanevska krijgt Française Tan pas onder de duim na 2,5 uur tennissen

Maryna Zanevska had in de eerste ronde de Chinese Zhang (het 5e reekshoofd) uitgeschakeld, maar met de veel lager geplaatste Harymon Tan had ze een stuk meer moeite.



Tan ging voortvarend van start en kon haar snelle 3-0-voorsprong ook verzilveren met setwinst. Dat scenario leek zich te herhalen in de tweede set, maar deze keer knokte Zanevska toch nog terug van een 3-0-achterstand. Ze ging nog 4 keer door de opslag van de Française.

Daarmee was de kous wel af voor Tan, die nog het eerste spelletje van de slotset won, maar daarna helemaal door de hoeven ging. Na 2u31' was de match voorbij.



In de volgende ronde neemt Zanevska het wellicht op tegen Karolina Pliskova, voormalig nummer 1 van de wereld.