25 zeges op een rij! Iga Swiatek treedt in de voetsporen van Serena Williams

Het was wel al 7 jaar geleden dat een speelster 25 matchen op een rij wist te winnen. Niemand minder dan Serena Williams deed het haar voor. De Amerikaanse won in 2015 27 wedstrijden na elkaar.

5e titel op een rij?

Iga Swiatek mikt in de Italiaanse hoofdstad op een 5e opeenvolgende titel dit seizoen, na overwinningen in Stuttgart, Miami, Indian Wells en Doha.



Haar laatste nederlaag dateert inmiddels van half februari toen ze op het toernooi van Dubai in de achtste finales verloor van de Letse speelster Jelena Ostapenko.



Swiatek is titelverdedigster in Rome. Over anderhalve week speelt ze voor niets minder dan de titel in Roland Garros. Twee jaar geleden won ze het grandslamtoernooi.