Het is meteen over en uit voor Alexander Zverev in Indian Wells

Naar de match van Zverev werd met argusogen gekeken, want 3 weken geleden werd de Duitser uitgesloten op het toernooi van Acapulco, omdat hij zijn racket had stukgeklopt op de stoel van de scheidsrechter.



Daar kwam hij nog goed vanaf met een voorwaardelijke schorsing van 8 weken, al kostte de uitsluiting hem wel 90.000 euro aan geldstraffen.



Zverev was ondertussen met Duitsland nog wel in de Daviscup uitgekomen tegen Brazilië. In Indian Wells was alvast geen teken van nervositeit bij de Duitser te bespeuren.



Bij 4-2 in set 3 mocht hij serveren voor 5-2, maar Paul kon meteen rebreaken bij een plotse servicedip van Zverev en sleepte nog een tiebreak uit de brand. Daarin vond Paul zijn agressieve tennis van de eerste set terug.



Het is de tweede keer in evenveel duels dat Paul Zverev klopt. De vorige keer was in Acapulco in 2020.