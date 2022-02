Zverev schrijft tennisgeschiedenis met winst om 4.54 u. 's ochtends (!) in Mexico

Dat het laat zou worden, was sowieso al duidelijk, want de organisatie liet titelverdediger Zverev (ATP-3) en Brooksby (ATP-47) nog om 1.30 u. aan hun partij beginnen.



Zverev won de eerste set nog vrij vlot met 6-3 in 43 minuten. Maar Brooksby gaf zich niet zomaar gewonnen en dwong in een felbevochten tweede set een tiebreak af. Daarin kreeg de Duitser 2 matchpunten, maar Brooskby overleefde en trok met 12-10 en na 1u52' de tweede set naar zich toe.



In set 3 hield de Amerikaan de Duitser toch ook weer 47 minuten aan de praat. Maar na 3 uur en 20 minuten stond de 6-3, 6-7, 6-2 op het bord. En gaf de klok 4.54 u. in de ochtend aan.



In 2008 beëindigden Marcos Baghdatis en Lleyton Hewitt hun wedstrijd van de 3e ronde op de Australian Open na 5 sets om 4.34 u. in de ochtend. Lokale held Hewitt mocht na 4 uur en 45 minuten als overwinnaar zijn bed in.



Het is nog maar de vraag hoeveel volk er nog in de tribunes zat, maar om 3.40 u. waren er toch nog een hoop toeschouwers aanwezig. Het wordt nu recupereren voor Zverev, die in ronde 2 zijn landgenoot Peter Gojowczyk (ATP-95) treft.