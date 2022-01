Greet Minnen uitgeschakeld in tweede ronde van het dubbelspel op Australian Open

Na hun overwinning tegen de Amerikaanse tandem Fourlis-Inglis in de 1e ronde kregen Greet Minnen en Ellen Perez een taaie brok voorgeschoteld in hun 2e wedstrijd in Melbourne. De Chileense Alexa Guarachi en de Amerikaanse Nicole Melichar-Martinez zijn het 5e reekshoofd op de Australian Open.



Guarachi en Melichar-Martinez hadden vroeg in de wedstrijd genoeg aan één break om de 1e set binnen te halen. In set 2 regende het breaks aan beide kanten. Slechts 3 games gingen naar het duo dat aan de opslag was.



Zo ging het gelijk op tot 5-5, waarna Guarachi en Melichar-Martinez na een nieuwe break voor de wedstrijd mochten serveren. Het eerste matchpunt bleek meteen het goede.