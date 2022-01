Elise Mertens lijkt verlost van dijbeenblessure en wint 1e match van het jaar

Mertens zou oorspronkelijk vorige week al aan haar Australische tournee beginnen, maar door een dijbeenblessure gaf ze forfait voor het WTA-toernooi in Melbourne.

In Sydney komt ze wel in actie. In haar eerste ronde trof ze Fiona Ferro, een kwalificatiespeelster. De Franse nummer 104 van de wereld bood in set 1 weinig weerwerk, maar in de tweede set kreeg Mertens het toch warm.

In een set met maar liefst 8 breaks moest een tiebreak uiteindelijk voor de beslissing zorgen. Ook daarin hadden beide speelsters het moeilijk om hun eigen opslag te behouden, maar Mertens trok met 5-7 uiteindelijk toch het laken naar zich toe.

Mertens treft in de tweede ronde Daria Kasatkina (WTA-26). De Russin versloeg in haar eerste ronde de Amerikaanse Sofia Kenin (WTA-12).