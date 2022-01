BEKIJK: Iga Swiatek naar de halve finales met spectaculairste matchpunt van de Australian Open

De 36-jarige Kaia Kanepi leek al op het einde van haar carrière af te stevenen tot ze plots een late heropleving kreeg op deze Australian Open. Tegen Iga Swiatek, de winnares van Roland Garros in 2020, had ze zelfs de halve finales binnen handbereik.

Kanepi won de eerste set en dwong een tiebreak af in de tweede, waarin ze ten onder ging aan de zenuwen. Die klap zinderde nog na in de slotset. Swiatek maakte het bij 5-3 op een memorabele manier af.

In de halve finales geeft de Poolse Danielle Collins partij. De Amerikaanse had met Alizé Cornet heel wat minder moeite dan met Elise Mertens in de 1/8e finale. Collins bereikte in 2019 ook al eens de halve finales in Melbourne, toen bij haar debuut.

De erelijst van de Australian Open zal in ieder geval een nieuwe naam te zien krijgen, want met ook nog Ashleigh Barty en Madison Keys krijgen we 4 speelsters in de halve finales die op het eerste grandslamtoernooi van het jaar nog niet eerder in de finale stonden.