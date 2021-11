Straffe Andy Murray klopt wonderboy Jannik Sinner (ATP-10) in Stockholm

Na al het blessureleed van de voorbije jaren bouwt Andy Murray geduldig aan zijn weg omhoog op de ATP-ranking. De tweevoudige olympische kampioen wisselde de voorbije maanden nederlagen af met enkele knappe zeges.



Twee weken geleden klopte hij in Wenen nog Hubert Hurkacz, de nummer 9 van de wereld. Met de Italiaanse wonderboy Jannik Sinner trof hij in Stockholm opnieuw een toptienspeler op zijn pad.

Maar Murray toonde, ondanks een plastieken heup, dat zijn lichaam nog lang niet versleten is. De Schot etaleerde opnieuw een erg hoog niveau zoals in zijn gloriedagen en pakte set één na een tiebreak.

Ook in de tweede set bleef Murray solide spelen, Sinner oogde wat minder fris dan de voorbije weken en vond de antwoorden niet. Uiteindelijk had Murray aan één break genoeg om ook de tweede set binnen te halen: 3-6.

Achteraf was Murray dan ook tevreden over zijn niveau. "Dit is wellicht mijn beste zege van het seizoen. Ik wil terug hogerop in de rankings geraken en knappe resultaten neerzetten. Ik verloor al veel dit seizoen, maar het begint stilaan allemaal terug goed te lopen", klonk het.