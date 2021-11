Elise Mertens en Su-Wei Hsieh halen dubbelfinale op WTA Finals

Shuko Aoyama en Ena Shibahara waren het tweede reekshoofd in Mexico, maar het Japanse duo was in de halve finales duidelijk niet opgewassen tegen Elise Mertens en Su-Wei Hsieh.



Mertens en Hsieh stoomden dankzij twee breaks door naar een 5-1-voorsprong in set 1. De Japanse dames konden in het 7e spelletje nog de eerste twee setpunten wegwerken, maar Mertens en Hsieh maakten het in de volgende game toch af. Na ruim een halfuur stond er 6-2 op het scorebord.



Ook in set 2 moesten Aoyama en Shibahara al vroeg twee breaks incasseren, al snoepten de Japanners tussendoor ook een opslag af van de tegenstander. Maar Mertens en Hsieh waren baas over de wedstrijd en lieten hun prooi niet meer glippen.



Het eerste matchpunt was meteen het goede. Na de opslag van Hsieh plofte de Japanse return in het net. Mertens en Hsieh mogen zich nu opmaken voor de finale tegen Barbora Krejcikova en Katerina Siniakova. Het Tsjechische duo was in de groepsfase nog te sterk. Tijd voor revanche?