VIDEO: Andy Murray verrast met onderhandse opslag: "Een slimme zet"

Aanstormend talent Carlos Alcaraz kroop in Californië steeds verder achter de baseline om de opslagen van Murray op te vangen, tot ongenoegen van Murray. "Het was steeds moeilijker om punten te maken op mijn opslag", foeterde de Schot.

Dus gooide Murray het maar over een andere boeg. Ook Alcaraz had duidelijk geen onderhandse opslag verwacht, want het experiment van Murray leverde een ace op.

"Ik dacht: als hij zo ver achter de baseline staat, waarom probeer ik dan niet eens iets. Maar ik had uiteraard geen ace verwacht", verklaarde Murray. "Het is een slimme zet."

Murray trok uiteindelijk in drie sets aan het langste eind en neemt het nu op tegen Alexander Zverev in de 3e ronde.