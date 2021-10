Ook Elise Mertens moet meteen haar koffers pakken in Indian Wells

Mertens, het 14e reekshoofd in de VS, moest door haar hoge ranking niet spelen in de eerste ronde. Met de Italiaanse Paolini, de nummer 63 van de wereld, leek ze een haalbare kaart tegenover zich te krijgen in haar eerste wedstrijd.

In een wedstrijd waarin beide speelsters hun service moeilijk konden behouden trok de Italiaanse verrassend aan het langste eind na drie felbevochten sets. De twee stonden bijna drie uur op het tennisveld.

Het prestigieuze toernooi van Indian Wells gaat dus voort zonder Belgische vrouwen in het enkelspel. Gisteren sneuvelden ook Kirsten Flipkens en Kim Clijsters al.