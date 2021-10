Kirsten Flipkens kraakt in 3e set tegen Garcia in Indian Wells

Flipkens, 35 jaar ondertussen, won in 4 duels maar 1 keer van de 8 jaar jongere Garcia. Voor Flipkens was het vat af in de 3e set.



Flipkens speelde nog maar haar 6e match sinds ze maandenlang out was met een enkelblessure. In de eerste set brak ze als eerste, Garcia kon gelijkmaken, maar een break op love leverde de Belgische een set voorsprong op.



Naarmate de 2e set vorderde, nam Garcia de controle over de match. Flipkens kon één break nog ongedaan maken, maar een tweede niet. De Belgische kwam op het eind amper nog op het scorebord.



Na 1 uur en 45 minuten moest een 3e set beslissen. Flipkens vocht nog voor wat ze waard was, maar ze kon geen game meer winnen: 6-0 in een half uur.