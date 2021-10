Jannik Sinner laat monden openvallen in Antwerpen en neemt trofee mee naar huis

Sinner klaart de klus in 2 sets en wint de European Open

Sinner steekt er met kop en schouders bovenuit

Sinner-Schwartzman was het duel tussen de twee topreekshoofden en de nummers 13 en 14 van de wereldranglijst. Dan verwacht je een beklijvend duel met prachtige rally's en een grillig scoreverloop.

Niets van dat alles in deze finale. Jannik Sinner zette al snel de toon bij 1-1 in de eerste set. Twee keer opslagverlies van Schwartzman was een teken aan de wand voor de arme Argentijn.

Sinner maakte er een eenzijdige partij van. Alles wat hij aanraakte, veranderde in goud. Zijn sterke forehand, stabiele backhand en goede voetenwerk: Schwartzman had er geen enkel antwoord op.

Alles leek makkelijk bij Sinner, die veel passie in zijn spel legde. Hij toonde een volwassenheid die je bij een tennisser van 20 jaar zelden of nooit ziet en stoomde in 1 uur en 16 minuten op het gemak door naar zijn 4e toernooizege dit jaar.

Opgeleid als skiër in Zuid-Tirol en als nationaal skikampioen op zijn 8e was tennis voor Sinner als kind nooit een hoofddoel. Pas op zijn 15e begon de Italiaan twee keer per week te trainen met de tennisbal, vooral indoor. De baan in Antwerpen paste hem deze week als gegoten, het is een winnaar waar we nog veel van zullen horen.