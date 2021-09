Alison Van Uytvanck schuift meteen uit in Luxemburg

De 27-jarige Van Uytvanck had ook twee van de drie vorige ontmoetingen met de 22-jarige Vondrousova verloren.



Later op de dag speelt Greet Minnen (WTA 78) in de eerste ronde tegen de Spaanse Nuria Parrizas Diaz (WTA 88).



Elise Mertens (WTA 16) is als tweede reekshoofd vrij in de zestiende finales. Zij opent tegen de Oekraïense qualifier Lesia Tsoerenko (WTA 165) of de Wit-Russische Aliaksandra Sasnovitsj (WTA 111).