Camila Giorgi barst in tranen uit na grootste tenniszege uit carrière

Giorgi, die in Montréal Elise Mertens uitschakelde, en Pliskova speelden in Tokio ook al tegen mekaar in de derde ronde van de Olympische Spelen. Ook toen was de 29-jarige Italiaanse de beste in twee sets. De twee kennen mekaar dus door en door.



In de eerste set viel de beslissing in het altijd belangrijke zevende game. Pliskova en Giorgi maakten er een slijtageslag van, uiteindelijk gewonnen door de Italiaanse. Meteen daarna ging Giorgi nog een keer door de opslag van haar leeftijdsgenote: goed voor 3-6-setwinst.



Ook in de tweede set ging het goed gelijkop tot 5-5, waarna de beslssing viel op de opslag van Pliskova.



Het tweede matchpunt was het goede voor de Italiaanse, waarna ze in tranen uitbarstte. Voor Giorgi is het de derde individuele titel, de eerste sinds 2018, en veruit de mooiste van haar carrière.