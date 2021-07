Tennisster Jabeur moet overgeven waarna ze Muguruza naar huis stuurt

Van een stunt gesproken. De 26-jarige Tunesische Ons Jabeur knikkerde de winnares van 2017 uit het grandslamtoernooi. En dat met bij wijlen sraf tennis. Zo pakte Jabeur onder meer uit met een bal langs het net.

De stress van de wedstrijd had wel een invloed op Jabeur. Net voor het matchpunt zonderde de tennisster zich op Centre Court af in een hoekje om er over te geven.

"Ik heb problemen met mijn maag", vertelde Jabeur na de wedstrijd. "Het stoort me met waarschijnlijk de stress, de vermoeidheid, alles erbij. Ik weet dat iedereen het erover had, maar ik ben in orde. Ik moest gewoon overgeven."

Jabeur haalde het uiteindelijk met 5-7, 6-3 en 6-2 van Muguruza.