Geblesseerde Tsitsipas bijt tanden stuk op verrassende Fransman Humbert

Nadien draaide de wedstrijd helemaal om. Tsitsipas blesseerde zich aan de knie en had een minutenlange behandeling nodig. Humbert profiteerde van het medische probleem bij het Griekse toptalent en won de wedstrijd uiteindelijk nog in 3 sets.

In de eerste set leek er weinig te beginnen tegen de zeer secuur spelende Tsitsipas. De 22-jarige Griek ging al in het 3e spelletje door de opslag van Humbert, nadien stoomde hij door naar een 2-6 in de eerste set.

Een blessure deed Tsitsipas de das om

Nishikori haalt beste niveau in eigen land

Verder plaatsten ook Daniil Medvedev (ATP-2), Pablo Carreno (ATP-11) en de Japanner Kei Nishikori (ATP-69) zich al voor de kwartfinales. Nishikori lijkt in eigen land weer helemaal open te bloeien.

De voormalige nummer 4 van de wereld en halve finalist op de US Open schakelde in de eerste ronde al de Rus Andrej Roeblev (ATP-7) uit en rekende in de 3e ronde makkelijk af met Ilya Ivashka. In de kwartfinale wacht vermoedelijk wel Novak Djokovic, tenzij de Spanjaard Alejandro Davidovich kan stunten.