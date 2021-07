Duo Mektic/Pavic verovert goud in volledig Kroatische dubbelfinale

Dat het goud naar Kroatië ging, was dus al duidelijk. Het is overigens de allereerste gouden medaille voor de Kroaten in het tennis. Iedereen tevreden, want na de wedstrijd (en na 1 uur en 36 minuten tennissen) vielen de dubbelspelers elkaar in de armen.

Mate Pavic breidt zijn palmares zo nog wat uit. In het dubbelspel heeft hij al 25 titels op zijn naam staan, waaronder 3 grandslams. Dit jaar pakte hij samen met Mektic al 8 titels, met onder meer Wimbledon.