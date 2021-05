Alexander Zverev is dit jaar de gravelkoning van Madrid

De eerste set loste de verwachtingen volledig in. Matteo Berrettini (ATP-10) brak in de 7e game door de opslag van Zverev, maar die forceerde in het daaropvolgende spelletje meteen de re-break.

Een tiebreak moest uitsluitsel bieden. Daarin kregen zowel Berrettini als Zverev setbal(len). Het dubbeltje viel uiteindelijk langs de kant van de Italiaan met 8/10.

In de tweede set hielden beide spelers opnieuw lang gelijke tred met elkaar, tot Zverev bij 4-4 door de service van Berrettini ging. De Duitser hield het hoofd op de eigen opslag koel en trok de stand met 6-4 in evenwicht.

In de derde en laatste set stoomde Zverev met 6-3 door naar de eindzege. De partij duurde 2 uur en 42 minuten. Voor de 24-jarige Duitser is het de 15e titel uit zijn carrière en de tweede in Madrid, na een eerdere eindzege in 2018. Berrettini blijft voorlopig steken op vier titels.