David Goffin heeft zijn gravelvorm meegenomen naar Barcelona

Vorige week bereikte Goffin op het Masters 1.000-toernooi in Monte Carlo nog de kwartfinales na een sterk parcours met zeges tegen onder anderen Marin Cilic (ATP 44) en Alexander Zverev (ATP 6).



En ook in Barcelona oogt Goffin goed op gravel. In zijn eerste opdracht rekende hij makkelijk af met Herbert. In de 1e set hield de Fransman gelijke tred tot 2-2, nadien duwde Goffin het gaspedaal in: hij brak in twee opeenvolgende games door de opslag van Herbert.

Na 34 minuten tennissen stond er 6-2 op het scorebord. In de tweede set was er opnieuw de snelle break en die volstond om met 6-4 de match binnen te halen na 1 uur en 12 minuten.