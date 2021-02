Wildcardspeler krijgt felicitaties van Federer na dramatisch 2020

De 24-jarige Kokkinakis leek lang een rijzende ster, maar pech bleef de Australiër achtervolgen: blessures aan zijn schouder, buikspieren en knie en vorig jaar daar nog eens klierkoorts bovenop. Hij speelde geen enkele wedstrijd in 2020 en verloor kilo's spiermassa.

Maar Kokkinakis was net op tijd fit voor het eerste grandslamtoernooi van het jaar en werd beloond met 1 van de 8 wildcards. In de eerste ronde van de Australian Open legde hij de Zuid-Korean Kwon Soonwoo over de knie.

Achteraf zat er een berichtje van Roger Federer in zijn inbox. "Goed gedaan, Thanasi. Ik ben blij voor jou", schreef de Zwitserse tennislegende. En of de jonge Australiër daar blij mee was!

Federer weet goed wat Kokkinakis in zijn mars heeft: in 2018 werd hij nog verrast door de jonge knaap in de eerste ronde in Miami. Kokkinakis zal zijn Griekse roots mogen uitspelen in de volgende ronde, want dan neemt hij het op tegen Stefanos Tsitsipas, het vijfde reekshoofd.