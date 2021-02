Tweede ronde is de eindhalte voor Alison Van Uytvanck in Melbourne

In de beslissende 3e set moest Van Uytvanck haar meerdere erkennen in de Kazakse. Het kantelmoment was de 4e game. Daarin dwong Poetintseva in een evenwichtig gevecht de eerste breakpunten in de set af. Het 3e was het goeie. Van 4-1 ging het naar 5-2 en toen speelde Van Uytvanck haar opslag een tweede keer kwijt: 6-2, de partij was na 1 uur en 55 minuten afgelopen.

Van Uytvanck was absoluut niet uit haar lood geslagen en dicteerde de wet in de tweede set. Servicebreaks bij 0-1 en 0-3 leverden Van Uytvanck een 0-5-bonus op. Poetintseva mocht nog een spelletje nemen en versierde bij 1-5 zowaar nog een breakpunt, maar Van Uytvanck liet zich niet pramen.

Joelja Poetintseva was op weg naar de setwinst, maar Van Uytvanck weerde zich als een duivel in een wijwatervat. Ze leek een scheve situatie bij 4-3 een paar keer recht te zetten, maar de Kazakse maakte er met heel wat moeite toch 5-3 van. Bij 5-4 mocht Poetintseva serveren voor de set.

De 26-jarige Van Uytvanck weerde zich kranig bij haar eerste optreden in de tweede ronde van de Australian Open. Ze hield gelijke tred tot 3-3 in de eerste set, maar moest dan haar service inleveren.

"Een paar keer net niet"

Alison Van Uytvanck reageerde diep ontgoocheld op de digitale persbabbel na haar wedstrijd.

"Het was lastig. Het was winderig en Poetintseva speelde tactisch goed, met hoge ballen op mijn backhand. Het was even zoeken, maar na de 1-1 in sets kon het alle kanten uit."

"In de 3e set maakte ik jammer genoeg weer wat meer foutjes, was zij wat agressiever en speelden de details in mijn nadeel. Een paar keer net niet en bij haar was het een paar keer net wel. Het komt soms op een paar ballen aan..."

"Ik verlaat het toernooi niet met een slecht gevoel. Het was niet mijn beste match vandaag, maar het is niet zo dat ik slecht gespeeld heb."

"Mijn doelen in 2021? Ik wil dit jaar beter doen dan vorig jaar. Terugkeren in de top 50 van de wereldranglijst ook en deelnemen aan de Olympische Spelen."