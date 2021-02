Geweldig punt: Serena Williams ziet af, maar kan erom lachen

Vooral in de 1e set had Williams het lastig. Ze moest 2 keer haar opslag inleveren, 2 setpunten wegwerken, maar kon het toch uitmaken in de tiebreak. In de 2e set liep het vlotter op weg naar haar 90e zege op de Australian Open, waaronder 7 bekers.

Het was dus werken geblazen voor Williams, maar ze amuseerde zich ook door het gevecht dat ze moest aangaan. Getuige een geweldige slagenwisseling in het begin van de 2e set, toen de Amerikaanse net gebroken was.

Potapova sloeg op en liet Williams alle hoeken van het court zien. De ex-nummer 1 moest van links naar rechts, naar het net (bij dropshot) en naar de baseline (bij een lob). Verschillende keren leek Potapova het punt gemaakt te hebben.

Na die lob, bij de 20e balwissel, kreeg Williams de bal ternauwernood nog aan de overkant binnen de lijnen. Ze had meer dan 75 meter gelopen en moest zelf lachen om al haar inspanningen. En dat terwijl Potapova zich klaarmaakte om een smash te slaan. In het net. Het was het begin van de ommekeer. Williams ging door de opslag van de Russin en won 4 spelletjes op een rij.