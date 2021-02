Djokovic blijft op schema voor 9e eindzege na tiebreak tegen Zverev

Tegen Alexander Zverev (ATP-7) had Novak Djokovic (ATP-1) uiteindelijk 3,5 uur nodig om de volgende ronde te bereiken.

De Duitser opende scherpst door meteen door de opslag van Djokovic te gaan. Daarna hielden beide kemphanen gelijke tred in de 1e set. In de tiebreak trok Zverev aan het langste eind met 6-8.

Na een vlotte 6-2-zege in set 2 kreeg Djokovic het in 3e bedrijf weer op de heupen. Hij kwam 1-4 achter, maar boog die achterstand nog om in 6-4.

Een tiebreak moest beslissen over de 4e set en daarin toonde Djokovic zich het koelbloedigst. Zverev kon bij 6-5 wel nog een matchpunt uitwissen. Maar bij 7-6 serveerde Djokovic de match uit.

Zo bereikt Djokovic voor de 39e keer de halve finales van een grandslamtoernooi. Daarin moet hij voorbij de Russische revelatie Karatsev, die zijn 1e grandslamtoernooi afwerkt.

Novak Djokovic won de Australian Open al acht keer (in 2008, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2019 en 2020).