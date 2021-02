Autoritaire Medvedev trakteert zich op finale tegen Djokovic

Daniil Medvedev (25 jaar) en Stefanos Tsitsipas (22) kloppen al even op de grote poort als de nieuwe generatie die Roger Federer en Rafael Nadal moet opvolgen. De nummers 4 en 5 van de wereld mochten uitvechten wie titelverdediger Novak Djokovic uitdaagt in de finale in Melbourne.

Medvedev, aan een ijzersterke reeks van 19 overwinnningen op rij bezig, demonstreerde al snel zijn wapens in de halve finales: een dodelijke opslag en een solide backhand. In de eerste twee sets kon Tsitsipas zelfs geen breakpunt versieren.

De Griek kon minder druk zetten met zijn opslag en keek snel tegen een 2-0-achterstand aan in sets. Maar met de straffe comeback tegen Rafael Nadal in het achterhoofd speelde Tsitsipas agressiever in de derde set. Hij scoorde voor het eerst op de opslag van de Rus, maakte zijn break ongedaan en leek op weg naar een tiebreak.

Maar bij 5-5 sloeg Medvedev genadeloos toe en boekte hij zijn ticket voor zijn tweede grandslamfinale. Novak Djokovic, die op de ATP Finals in oktober nog kansloos verloor tegen de Rus, is alvast gewaarschuwd. Medevedev won 3 van hun laatste 4 confrontaties en is met 20 zeges op rij onder stoom.