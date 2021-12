Vosté mag naar Spelen op 1.000 en 1.500m, geen nieuwe massastartzege voor Swings

Mathias Vosté schaatste 1'07"92 over de 1.000 meter in de B-groep, waarmee hij 5e eindigde. Vorige week in Salt Lake City zette hij een Belgisch record neer met 1'07"75.





De klassering leverde de in Friesland wonende Belg de 28e plaats op in de stand voor de wereldbeker. Daarmee is de 27-jarige Vosté verzekerd van een startbewijs voor de Olympische Winterspelen.



Hij kan in Peking uitkomen op de 1.000 en de 1.500 meter. Het is de tweede keer in zijn loopbaan dat hij op olympisch niveau actief zal zijn.





Vosté reed in het twintigste en laatste paar tegen de Pool Piotr Michalski. Hij startte rustig (16"9 op de eerste 200 meter) en liet het initiatief aan de Pool. Maar het vervolg was sterk, met ronden van 24"7 en 26"2. Michalski won in 1'07"13, de beste tijd van de B-groep.



In de A-groep, waar de Nederlandse troeven ontbraken die in voorgaande wedstrijden de prijzen hadden verdeeld, zegevierde de Chinees Zhongyan Ning in 1'16"65.



Vosté was zaterdag op de 1.500 meter in de A-groep als tiende geëindigd. Op die afstand is hij 20e in de stand voor de wereldbeker.