Paradressuur: Belgisch team eindigt 5e, dik punt te kort voor medailles

14:00 14 uur .

13:45 13 uur 45. België eindigt 5e, op 1.2 punt van podium. Barbara Minneci, Michèle George en Manon Claeys hebben de dressuurteamcompetitie op de 5e plaats afgesloten. Manon Claeys kwam als laatste in actie. Ze zette een mooie score van 73.825 neer, maar dat was niet genoeg voor eremetaal. Barbara Minneci haalde 72.265 gisteren, Michèle George 77.047 eerder vandaag, goed voor een totaal van 223.137. Het goud was met 229.905 punten voor Groot-Brittannië, net voor Nederland (229.249). Het brons was voor de Verenigde Staten (224.352), dat net Denemarken (224.324) afhield. Daarna volgde België. Michèle George was ambitieus: Michèle George haalde individueel goud, Manon Claeys brons. Minneci kaapte een 6e plaats weg.



Barbara Minneci haalde 72.265 gisteren, Michèle George 77.047 eerder vandaag, goed voor een totaal van 223.137. Het goud was met 229.905 punten voor Groot-Brittannië, net voor Nederland (229.249). Het brons was voor de Verenigde Staten (224.352), dat net Denemarken (224.324) afhield. Daarna volgde België.



Michèle George was ambitieus: Michèle George haalde individueel goud, Manon Claeys brons. Minneci kaapte een 6e plaats weg.

12:10 Michèle George was zichtbaar tevreden. 12 uur 10.

12:05 12 uur 05. Michèle George brengt België naar plaats 10. Vandaag kent de teamcompetitie in de paradressuur zijn ontknoping. Barbara Minneci opende gisteren goed met 72.265, goed voor een voorlopige 14e plaats. Michèle George, die goud pakte in de individuele oefening, zette met een topscore van 77.047 de medaillekansen van België kracht bij. Na 2 amazones is België opgerukt naar plaats 10 met 149.312 punten. Manon Claeys, goed voor individueel brons, komt om 13.18u als laatste Belgische in actie. Het totaal van de 3 telt. Groot-Brittannië kwam vanmiddag tot 229.184 punten en torent boven de rest uit. België volgt net achter de VS, Denemarken en Nederland, die alle drie ook nog een 3e ruiter klaar hebben staan.



Na 2 amazones is België opgerukt naar plaats 10 met 149.312 punten. Manon Claeys, goed voor individueel brons, komt om 13.18u als laatste Belgische in actie. Het totaal van de 3 telt.



Groot-Brittannië kwam vanmiddag tot 229.184 punten en torent boven de rest uit. België volgt net achter de VS, Denemarken en Nederland, die alle drie ook nog een 3e ruiter klaar hebben staan.

