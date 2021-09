Joyce Lefevre verlaat Tokio met een 7e plaats: "In Parijs hoop ik top te presteren"

"Ik kijk opnieuw met heel gemengde gevoelens terug op deze race", vertelde Joyce Lefevre na haar wedstrijd. "Na die teleurstellende 100 meter hebben verschillende mensen me moeten pushen voor deze 800 meter."



"Het was heel moeilijk om me te kunnen opladen. Ik heb veel steun gekregen van het team rondom mij. Zonder hen zou ik vandaag misschien niet zijn gestart. Ik moet hen heel dankbaar zijn."



Wat vond Lefevre nu zelf van haar wedstrijd? "Ik ben mezelf tegengekomen vanaf halverwege de race. Mijn indeling was niet goed. Ik wilde goed vertrekken en dat lukte. Na 100 meter zat ik in vijfde positie. Maar daarna kon ik niet echt aanpikken bij de anderen, hetgeen wat wel de bedoeling was."



Hoe blikt Lefevre nu terug op haar 2e Paralympische Spelen? "Ik moet deze Spelen opnieuw zien als een leermoment. Er zijn nog een aantal werkpunten. Daar moet ik de komende periode op focussen. Ik wil nog verbeteren en mooie prestaties neerzetten in de toekomst."



"Ik hoop niet dat ik al aan mijn limiet zit. Ergens denk ik al wel aan de Paralympische Spelen in Parijs in 2024. Ik heb iets goed te maken. Ik hoop daar eindelijk eens top te presteren", sloot de atlete hoopvol af.