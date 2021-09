Hordies blikt tevreden terug op 1e Spelen: "Geeft extra motivatie voor Parijs 2024"

De wegrit was nog maar enkele minuten aan de gang of Florian Jouanny (H2) besloot er alleen op uit te trekken. De Fransman reed al snel een mooie bonus bij elkaar en zette zijn dichtste achtervolgers na 1 ronde al op een minuut. De hoge luchtvochtigheid maakte de wedstrijd loodzwaar voor de deelnemers. Halfweg gooiden 2 atleten dan ook al de handdoek in de ring. Dat was niet het geval voor Hordies, die achteraan de race bleef strijden voor wat hij waard was, maar uiteindelijk toch gedubbeld werd. Vooraan maakte Jouanny er ondertussen een one-man-show van. De Fransman stoomde naar de overwinning en hield aan de streep een voorsprong van 4 minuten over. Ondanks een mindere wegrit kan Hordies met een bronzen medaille sowieso al tevreden terugblikken op zijn Paralympische Spelen.

Hordies: "Hopelijk in Parijs 2024 apart podium"

Handbiker Maxime Hordies (H1) eindigde vandaag als 6e, maar was na afloop vooral niet te spreken over de samenstelling van de race. Zowel H1 als H2-atleten kwamen namelijk aan de start op de Fuji Speedway. "Dat wij hier vandaag samen met H2-renners moeten rijden, terwijl er gisteren een aparte tijdrit voor H1-renners was, is ongelooflijk", vertelde Hordies. De organisatie liet Hordies en de overige H1-renners niet finishen omdat ze zich op te grote achterstand bevonden. "De organisatie heeft ons niet laten finishen, het is ongelooflijk", ging een teleurgestelde Hordies verder.

"Momenteel kunnen we niet veel doen. Maar ik hoop dat dat voor de Paralympische Spelen van 2024 in Parijs zal veranderen. Tijdens een normale wedstrijd is er in de H1 een apart podium. Waarom hier dan niet?"





"Gisteren was er een apart podium in de tijdrit, vandaag niet. Dat is bizar. Ik weet dat Team Belgium alles gaat doen om dit te veranderen voor de Spelen in Parijs over drie jaar."



Toch blikte Hordies met een bronzen medaille op zak tevreden terug op zijn 1e Spelen. "Ik heb gisteren in de tijdrit goed gepresteerd, maar mijn concurrenten waren ook sterk. Ik heb met mijn capaciteiten brons gehaald."



"Ik ben daar blij mee op mijn eerste Paralympische Spelen. Het was niet goud, maar dit is ook al mooi. En het geeft me extra motivatie voor Parijs."