Celen snelt naar zilver in spannende wegrit: "In Parijs 2024 vol voor goud"

Doordat de wegrit bij de heren uit de T1 en T2-klasse maar uit 2 ronden van 13,2 km bestond, sloeg de vlam al meteen in de pan. De Colombiaan Betancourt schudde een eerste keer aan de boom, Celen volgde gezwind in zijn spoor. Toch was het plots schrikken toen Celen vooraan in de wedstrijd moest passen. Hoewel hij zijn wagonnetje ternauwernood nog probeerde aan te haken, bevond de Belg zich plots in 4e positie. Celen boog, maar kraken deed de wereldkampioen niet. De Belg vond zijn 2e adem en ging in de regen op jacht naar de 3 leiders. Al was de eindstreep niet meer zo ver weg. Met de wind in de zeilen stormde Celen richting de kop van de koers. En na een valpartij van 2 van de 3 leiders bevond onze landgenoot zich plots opnieuw in 2e positie. Celen wilde meer, maar de Chinees Chen - die door de valpartij alleen op kop reed - liet zich niet meer bijbenen en pakte het goud. Een knappe prestatie van Chen, die als T1-atleet alle T2-atleten (met een iets minder zware beperking) achter zich liet. Het zilver van Celen is ook meteen de 13e Belgische medaille op deze Paralympische Spelen.

Celen: "In Parijs 2024 ga ik opnieuw vol voor goud"

"Ik was meteen na de finish ontgoocheld, maar nu vind ik deze zilveren medaille toch schitterend", reageerde Celen na de podiumceremonie. "Ik kwam als wereldkampioen naar hier voor goud in de wegrit. Maar al snel zag ik dat er bergop een aantal renners sterker waren. Ik ben altijd mijn eigen race blijven rijden. En ik wist dat ik in de afdaling altijd tijd kon terugnemen." "Toen ik vooraan de valpartij zag gebeuren, kreeg extra moed", ging Celen verder. "Ik ben er altijd in blijven geloven. Het was aftellen en blijven gaan tot op de streep. Ik ben heel trots op mijn medaille." Hoewel Celen na de 1e ronde nog op de 4e plaats reed, slaagde de jonge Belg er dus toch nog in een medaille te bemachtigen. "Het was niet makkelijk. Ik voelde de tijdrit ook nog in mijn benen. En ik hield altijd in mijn achterhoofd dat ik nog iets moest overhouden voor bij een mogelijke sprint.

"Ik was ook wel een beetje zenuwachtig, vooral uit onwetendheid. Toen ik na de klim hoorde dat ik als tweede 45 seconden voorsprong had, viel er dan ook een pak van mijn schouders", legde Celen uit.



De regenval in Fuji zorgde ook voor een zeer zware race vandaag. "We hadden verwacht dat het bloedheet en heel vochtig ging zijn en we hebben daar ook keihard op getraind in de klimaatkamer in België. En dan regent het hier nu zo, op zijn Belgisch", lachte Celen.

Hoe kijkt de Belg nu terug op zijn 1e Paralympische Spelen? "Ik rij twee wedstrijden en pak twee medailles" straalde Celen. "Ik ben ook wereldkampioen en wereldbekerleider."



"Het was al een geweldig seizoen en nu weet ik ook weer waar ik voor train voor over drie jaar op de Paralympische Spelen in Parijs. Daar is het parcours ook vlakker. Dat zie ik volledig zitten. Daar ga ik opnieuw vol voor goud."