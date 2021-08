Belgian Bulls raken niet voorbij titelverdediger en grijpen naast medailles

11:46 11 uur 46. Avontuur van Belgian Bulls eindigt in kwartfinales. De Belgische goalballers (IBSA-6) hebben zich niet kunnen plaatsen voor de halve finales. In de kwartfinales was Litouwen (IBSA-2), dat in 2016 in Rio de Janeiro olympisch goud veroverde, te sterk. Na de eerste helft stonden de Belgen, ondanks twee doelpunten van Tom Vanhove, met 2-6 achter. Ook Klison Mapreni en Bruno Vanhove namen de Litouwers na de pauze onder vuur, maar kregen de kloof niet gedicht. Na een nieuw doelpunt van Tom Vanhove en invaller Wassime Amnir eindigde de wedstrijd uiteindelijk op 4-7. De Belgian Bulls hadden gehoopt op eremetaal, maar gaan dus met lege handen naar huis. Litouwen neemt het donderdag in de halve finales op tegen de winnaar van het duel tussen nummer 1 van de wereld Brazilië en Turkije. In de andere halve finales kijken de Verenigde Staten (IBSA 8) China in de ogen. . Avontuur van Belgian Bulls eindigt in kwartfinales De Belgische goalballers (IBSA-6) hebben zich niet kunnen plaatsen voor de halve finales. In de kwartfinales was Litouwen (IBSA-2), dat in 2016 in Rio de Janeiro olympisch goud veroverde, te sterk.

Na de eerste helft stonden de Belgen, ondanks twee doelpunten van Tom Vanhove, met 2-6 achter. Ook Klison Mapreni en Bruno Vanhove namen de Litouwers na de pauze onder vuur, maar kregen de kloof niet gedicht. Na een nieuw doelpunt van Tom Vanhove en invaller Wassime Amnir eindigde de wedstrijd uiteindelijk op 4-7.

De Belgian Bulls hadden gehoopt op eremetaal, maar gaan dus met lege handen naar huis. Litouwen neemt het donderdag in de halve finales op tegen de winnaar van het duel tussen nummer 1 van de wereld Brazilië en Turkije. In de andere halve finales kijken de Verenigde Staten (IBSA 8) China in de ogen.

12:16 12 uur 16. Goalballers als groepswinnaar naar kwartfinales. De Belgian Bulls hebben zich als groepswinnaar geplaatst voor de kwartfinales van het paralympische goalbaltoernooi. Op de slotdag van de groepsfase leden zowel Oekraïne als Duitsland een verrassende nederlaag en zo wint België groep B. In de kwartfinales neemt België het op tegen Litouwen, de nummer 2 van de wereld. De match vindt dinsdag plaats om 10.45 u.

12:15 12 uur 15. kwartfinales goalbal Japan China din 6.15 u Oekraïne VS din 8 u BELGIE Litouwen din 10.45 u Brazilië Turkije din 12.30 u

08:27 08 uur 27. Verdedigend waren we niet top, maar slecht waren we zeker niet vandaag. Coach Johan De Rick. Verdedigend waren we niet top, maar slecht waren we zeker niet vandaag Coach Johan De Rick

08:26 08 uur 26. Details maakten het verschil vandaag. Tom Vanhove. Details maakten het verschil vandaag Tom Vanhove

07:03 07 uur 03. Goalballers kunnen tweede nederlaag niet voorkomen. Het doel van onze nationale goalballers was bij aanvang duidelijk: de kwartfinales halen. Missie geslaagd, ondanks de nederlaag tegen Oekraïne kunnen ze mathematisch niet meer naar de laatste plaats in de groep zakken. Een knappe prestatie van de Belgian Bulls.



De Belgian Bulls waren gebrand op eerherstel na het verlies tegen de Duitsers, maar tegen de Oekraïners was het lang wachten op het eerste doelpunt. Halfweg de eerste helft was het dan toch raak. Mapreni zette de Bulls op voorsprong.



Lang konden onze landgenoten echter niet genieten van de voorsprong. Oliinyk en Zhyhalin leken de Oekraïners met een voorsprong de kleedkamers in te sturen, maar Mapreni hing met zijn tiende treffer van het toernooi de bordjes weer in evenwicht.



Na de rust kwamen de Oekraïners beter voor de dag. Terwijl onze landgenoten de bal niet in het doel kregen, lukte dat bij Oekraïne wel. Opnieuw Oliinyk en Zhyhalin bezegelden het lot van de Belgen. Eindstand: 2-4.



Met twee zeges en evenveel nederlagen zijn onze landgenoten al zeker van de volgende ronde. De beste vier gaan door naar de kwartfinales.

12:58 12 uur 58. Belgian Bulls verliezen 3e groepswedstrijd van Duitsland. Na 2 mooie zeges tegen China en Turkije hebben de Belgische goalballers een eerste keer van de nederlaag geproefd. De Belgen, 6e van de wereld, gingen de boot in tegen nummer 4 Duitsland. Het werd 2-0.



De Duitsers, Europees kampioen en vicewereldkampioen, scoorden erg snel met een penaltygoal van Michael Dennis. Ondanks verwoede pogingen van Tom en Bruno Vanhove en topschutter Klison Mapreni kwam er geen gelijkmaker. Diep in de 2e helft zette Dennis nog maar eens een penalty om. België en Duitsland delen de leiding met 2 zeges en 1 verlies. België staat op kop door een beter doelsaldo.



Morgen valt het doek over de groepsfase: België neemt het op tegen Oekraïne (IBSA-12). De top 4 van de 2 groepen (met 5 landen) stoot door naar de kwartfinales. Die zijn dinsdag.

07:18 07 uur 18. Ik ben vooral heel tevreden over hoe we het defensief hebben aangepakt, ook al stonden we achter. We hebben ons moment afgewacht en zijn erop en erover gegaan. Kapitein Bruno Vanhove. Ik ben vooral heel tevreden over hoe we het defensief hebben aangepakt, ook al stonden we achter. We hebben ons moment afgewacht en zijn erop en erover gegaan Kapitein Bruno Vanhove

07:03 07 uur 03. Coach Johan De Rick: "Ploeg die minste fouten maakte, heeft gewonnen". Coach Johan De Rick: "Ploeg die minste fouten maakte, heeft gewonnen"

07:01 07 uur 01. Tom Vanhove: "Uitgaan van onze eigen sterkte tegen Duitsland". Tom Vanhove: "Uitgaan van onze eigen sterkte tegen Duitsland"

07:00 07 uur . Bruno Vanhove: "Hebben onze zes punten, daar zijn we erg tevreden mee". Bruno Vanhove: "Hebben onze zes punten, daar zijn we erg tevreden mee"

03:12 03 uur 12. Ook Turkije kan Belgische goalbalmannen niets in de weg leggen. De Belgian Bulls hebben na hun overwinning gisteren tegen grootmacht China nu ook Turkije, de nummer negen van de wereld, opzijgezet. De Belgen hadden de nodige moeite met Turkije en konden pas in het absolute slot de overwinning veiligstellen. Eindstand: 4-6.

Na een goed begin tegen China, waren onze nationale goalbalmannen gebrand op een tweede zege in de groepsfase. Daarvoor moest er wel eerst gewonnen worden van Turkije.



De wedstrijd begon afwachtend. Beide ploegen vonden geen gaatje om een doelpunt te maken. Het was pas bijna halfweg de eerste helft dat Turkije op voorsprong kon komen. Onze landgenoten leken zo met een achterstand de kleedkamers in te duiken, maar net voor de rust wist Tom Vanhove alsnog de bordjes gelijk te hangen. 1-1.

Dan ging het in de tweede helft vlotter. Onze nationale goalbalmannen vonden deze keer wel makkelijk de weg naar het doel. Toch maakten de Turken het nog spannend. Maar topschutter Klison Mapreni wist in het slot met zijn tweede van de wedstrijd een tweede zege van de Belgian Bulls veilig te stellen.

België start zo met twee overwinningen op een rij en mag zo al voorzichtig dromen van de kwartfinales. Morgen nemen de Belgische goalmannen het in hun derde groepswedstrijd op tegen Duitsland.

13:00 13 uur . De druk is er al een beetje af. Nu is er toch wat euforie, mogen we even genieten. 8 goals van mij, dat is niet slecht, maar is ook niet het belangrijkste. Klison Mapreni. De druk is er al een beetje af. Nu is er toch wat euforie, mogen we even genieten. 8 goals van mij, dat is niet slecht, maar is ook niet het belangrijkste. Klison Mapreni

13:00 13 uur . Goalgetter Mapreni: "Een beetje euforie". Goalgetter Mapreni: "Een beetje euforie"

12:59 12 uur 59. Tom Vanhove: "Het leek simpeler dan het was". Tom Vanhove: "Het leek simpeler dan het was"

12:58 12 uur 58. Bondscoach De Rick: "Boven verwachting vlotte zege". Bondscoach De Rick: "Boven verwachting vlotte zege"

12:58 12 uur 58. Bruno Vanhove: "Zeer goeie indruk, weinig fouten gemaakt". Bruno Vanhove: "Zeer goeie indruk, weinig fouten gemaakt"

02:56 02 uur 56. Belgische goalbalploeg is maatje te groot voor China. Onze nationale goalbalmannen zijn uitstekend aan hun toernooi begonnen. Mede dankzij acht goals van Klison Mapreni wonnen onze landgenoten met 10-3 van China.

De Belgische goalbalploeg begon met veel ambitie aan hun Paralympische Spelen. De kwartfinales moesten het doel zijn, alles daarboven is meegenomen. Daarvoor moest wel eerst China opzij gezet worden, geen sinecure.

Onze landgenoten begonnen verschroeiend aan de wedstrijd en bij de rust stond het al 4-1 in het voordeel van onze nationale goalbalploeg. China probeerde wel maar werd telkens koud gepakt door de verschrikkelijk efficiënte Belgen.

Vooral Klison Mapreni bleek een gesel voor de defensie van de Chinezen. Met acht doelpunten kroont Mapreni zich dan ook tot man van de wedstrijd.

Dankzij twee strafworpen werd het zelfs nog 10-3. Een perfecte start dus voor onze landgenoten, die het morgen tegen Turkije opnemen in hun tweede groepswedstrijd.

