Van Snick snel out op WK judo: "Ver onder mijn niveau gebleven"

Voor Charline Van Snick is het WK van korte duur geweest. Onze landgenote was vrij in de 1e ronde, maar was in haar eerste kamp niet opgewassen tegen Noersoeloe Jeraliëva. De Kazakse, de nummer 145 van de wereld, won na de 3e bestraffing voor Van Snick in de golden score.





Van Snick, op de Olympische Spelen van 2012 nog goed voor brons in de klasse tot 48 kilogram, was 2,5 maand buiten strijd met een enkelblessure. Daardoor miste ze onder andere het voorbije EK in het Portugese Lissabon. Bij haar rentree op de Grand Slam van Kazan werd Van Snick begin mei in haar eerste kamp uitgeschakeld.