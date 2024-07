Max Verstappen is veruit de snelste op Francorchamps, maar de pole gaat naar Charles Leclerc

De kwalificaties voor de GP van België hebben vier verschillende constructeurs opgeleverd in de top 4, met Charles Leclerc (Ferrari) op kop. Max Verstappen was veruit de snelste op de natte omloop, maar wist op voorhand dat hij 10 plaatsen achteruit moest.

Het weer was het grote vraagteken tijdens de kwalificaties voor de Grote Prijs van België. Regen leek de hele tijd in de lucht te hangen, maar de dikste druppels zouden het tarmac niet bereiken.

In Q1 gaf Lewis Hamilton al snel aan dat hij weinig grip had met zijn Mercedes. Een voorbode voor een magere, maar veilige 13e plek, al had hij uiteindelijk nog 6 tienden van een seconde over op de eerste afvaller.

Ook in Q2 hielden alle rijders hun bolide netjes binnen de lijnen en waren er geen grote verrassingen te noteren. Hamilton had zijn grip duidelijk hervonden en eindigde netjes 2e, achter een ongrijpbare Max Verstappen.

Verstappen, die door de motorwissel te veel een gridstraf kreeg van 10 plaatsen, liet dat niet naar zijn hart komen en bleef snelle rondjes knallen. In Q3 stond er al helemaal geen maat op de Nederlander en zette hij de eerste achtervolger op 0"595.

Die eerste achtervolger, die de polepositie in de schoot geworpen krijgt, luistert naar de naam Charles Leclerc. De winnaar van 2019 was in zijn Ferrari een zucht sneller dan Sergio Perez (Red Bull) en Lewis Hamilton.

Landon Norris start zondag in zijn McLaren vanop de 4e plek, waardoor we 4 verschillende constructeurs terugvinden op de eerste 2 startrijen. Verstappen start na zijn snelste tijd zondag vanop plek 11, klaar voor een spectaculaire inhaalrace.