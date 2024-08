Zelfs slechte start kan Lando Norris niet van 2e zege houden in Zandvoort, Verstappen eindigt op 20 seconden

Na heel wat gemiste kansen heeft Lando Norris dan toch zijn tweede overwinning van zijn carrière beet. De Brit zag Max Verstappen wel al in de eerste bocht voorbijschuiven, maar McLaren kon in Nederland demonstreren dat het momenteel de beste wagen heeft. Een opsteker voor Norris, die tot op 70 punten van titelverdediger Verstappen komt in de WK-strijd.

Verstappen had al snel door dat hij een vogel voor de kat was tegen de McLaren en deed zelfs weinig moeite om het inhaalmanoeuvre van Norris af te weren. Het zou de laatste keer zijn dat de wereldkampioen zijn rivaal zou zien.

Paniek? Allesbehalve. Uit de radioboodschappen bleek een rotsvast vertrouwen van Norris in zijn oranje bolide. En dat was meer dan gewettigd.

Dat zag Verstappen ook in de uitslag, want de Nederlander kwam op ruim 20(!) seconden binnen als nummer 2. Dat de titelverdediger nu al 5 races op een rij niet meer kon winnen, zal Red Bull toch wat verontrusten. Krijgen we dan toch nog een titelstrijd?

Hij moest er 9 races op wachten, maar Norris kon dan toch zijn 2e zege boeken. De snelste ronde op versleten banden in de slotronde leverde nog een mooi bonuspunt op en toont hoe sterk de McLaren is.

Lando Norris had een "geweldig gevoel", maar wilde niet van "een perfecte race spreken". "Toch niet na die eerste ronde", zei hij. "Maar het tempo was goed en we hadden een geweldige wagen."

"Ik wist na 5 of 6 rondes al dat ik er weer voorbij zou raken. Max raakte niet verder weg en ik zag mijn tempo verbeteren. Dat was een heel leuk gevoel. Ik kon comfortabel pushen."

Wat zouden de oranje fans ervan vinden dat een oranje bolide won? "Ik heb hier zoveel fans", grapte Norris. "Nee, misschien zijn sommigen wel wat teleurgesteld."

Ook Verstappen besefte snel dat er niet meer mogelijk was. "We hadden een goede start, maar het was snel duidelijk dat we niet snel genoeg waren. De 2e plek was het hoogste mogelijke vandaag."