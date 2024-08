LIVE (om 15u): Kan polesitter Norris eindelijk 2e zege boeken in Zandvoort?

Gridstraf voor Hamilton en Albon

Lewis Hamilton kende geen al te beste kwalificaties in Nederland en moet ook nog eens 3 plaatsen achteruit omdat hij in de weg van Sergio Perez heeft gereden in Q1. De zevenvoudige wereldkampioen heeft dus iets goed te maken vanaf plek 14.



En ook Alex Albon zal op wraak belust zijn. De updates van Williams leken vruchten af te werpen met een 8e plek in de kwalificaties, maar de FIA stelde achteraf vast dat de technische regels over de grootte van de vloer niet waren gevolgd. Albon moet dus helemaal achteraan starten, achter ploegmaat Logan Sargeant die zijn wagen in brand zag vliegen na een crash tijdens de vrije training.