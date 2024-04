Max Verstappen kroont zich tot keizer van Japan en verstevigt zijn grip op het WK

zo 7 april 2024 09:01

Grote Prijs van Japan 53 rondes Suzuka Circuit Max Verstappen einde

Max Verstappen heeft met de vingers in de neus de GP van Japan gewonnen. De Nederlander was heer en meester op het circuit van Suzuka en reed naar een nieuwe, autoritaire zege. Daarmee verstevigt hij ook zijn leidersplaats in de WK-stand. Sergio Perez en Carlos Sainz mochten naast Verstappen op het podium.

Max Verstappen had iets goed te maken in Japan, nadat hij in Australië de finish niet gehaald had. De Nederlander schoot bij de start als een raket weg, maar enkele tellen later wapperde al de rode vlag: Albon en Ricciardo tikten elkaar aan en parkeerden hun bolide in de bandenmuur.

Met 2 rijders minder ging de race na een halfuurtje vertraging weer voort. Bij de herstart was Verstappen iets minder indrukwekkend weg, maar toch snel genoeg om ploegmaat Perez al snel op een duidelijke achterstand te zetten. Tussendoor snuffelden Carlos Sainz en Charles Leclerc, die voor een andere bandenstrategie koos, wel eens aan de leiding, maar toen alles in zijn plooi gevallen was, waren het toch weer de Red Bulls die zich op 1 en 2 nestelden. Het Ferrari-duo Sainz-Leclerc legde beslag op plaats 3 en 4. In de WK-stand zet Verstappen, die in Japan het snelste rondje reed en zo een extra WK-punt sprokkelde, ploegmaat Perez op 13 punten. De volgende GP is over 2 weken in China.

GP Japan klassement Pos. Rijder Constructeur Tijd Punten 1 Max Verstappen Red Bull Racing 1u54'23"566 26 2 Sergio Perez Red Bull Racing + 12"535 18 3 Carlos Sainz Scuderia Ferrari + 20"866 15 4 Charles Leclerc Scuderia Ferrari + 26"522 12 5 Lando Norris McLaren + 29"700 10 6 Fernando Alonso Aston Martin + 44"272 8 7 George Russell Mercedes + 45"951 6 8 Oscar Piastri McLaren + 47"525 4 9 Lewis Hamilton Mercedes + 48"626 2 10 Yuki Tsunoda RB - Honda RBPT + 1 lap(s) 1 11 Nico Hülkenberg Haas F1 Team + 1 lap(s) 0 12 Lance Stroll Aston Martin + 1 lap(s) 0 13 Kevin Magnussen Haas F1 Team + 1 lap(s) 0 14 Valtteri Bottas Kick Sauber - Ferrari + 1 lap(s) 0 15 Esteban Ocon Alpine + 1 lap(s) 0 16 Pierre Gasly Alpine + 1 lap(s) 0 17 Logan Sargeant Williams Racing + 1 lap(s) 0 18 Guanyu Zhou Kick Sauber - Ferrari DNF 19 Daniel Ricciardo RB - Honda RBPT DNF 20 Alexander Albon Williams Racing DNF

Overzicht klassement stand rijders

stand constructeurs Pos. Rijder Constructeur Punten 1 Max Verstappen Red Bull Racing 77 2 Sergio Perez Red Bull Racing 64 3 Charles Leclerc Scuderia Ferrari 59 4 Carlos Sainz Scuderia Ferrari 55 5 Lando Norris McLaren 37 6 Oscar Piastri McLaren 32 7 George Russell Mercedes 24 8 Fernando Alonso Aston Martin 24 9 Lewis Hamilton Mercedes 10 10 Lance Stroll Aston Martin 9 11 Yuki Tsunoda RB - Honda RBPT 7 12 Oliver Bearman Scuderia Ferrari 6 13 Nico Hülkenberg Haas F1 Team 3 14 Kevin Magnussen Haas F1 Team 1 15 Alexander Albon Williams Racing 0 16 Guanyu Zhou Kick Sauber - Ferrari 0 17 Daniel Ricciardo RB - Honda RBPT 0 18 Esteban Ocon Alpine 0 19 Pierre Gasly Alpine 0 20 Valtteri Bottas Alfa Romeo 0 21 Logan Sargeant Williams Racing 0 Pos. Constructeur Punten 1 Red Bull Racing 141 2 Scuderia Ferrari 120 3 McLaren 69 4 Mercedes 34 5 Aston Martin 33 6 RB - Honda RBPT 7 7 Haas F1 Team 4 8 Williams Racing 0 9 Kick Sauber - Ferrari 0 10 Alpine 0