Regendruppels deren autoritaire Max Verstappen niet in de straten van Monaco

Red Bull opent en sluit de rij

De Mexicaan startte zondag achteraan het pak: geen cadeau op het smalle stratencircuit van Monte Carlo, waar inhalen een zeldzaamheid is. Verstappen wist dan ook dat hij in zijn Red Bull zonder ongelukken de zege voor het grijpen had.

De kwalificaties in Monaco hadden Red Bull met een dubbel gevoel opgezadeld. Max Verstappen liet in een razend spannend slot de snelste tijd optekenen, maar Sergio Perez zag zijn (WK-)kansen gefnuikt door een onnodige crash.

Blije gezichten bij Aston Martin en Alpine

Verstappen bleef ijzig kalm en behield op zijn intermediate banden de controle. Alonso koos bij zijn pitstop voor mediums en dreigde daar een prijs voor te betalen, maar door de chaos achter hem kon de Spanjaard op tijd alsnog naar de intermediates grijpen. Hij stelde zijn tweede plek veilig.



Bij Ferrari liep er ondertussen opnieuw heel wat mis. Sainz had al vroeg in de race stukken na een aanval op Ocon en moest zijn voorvleugel laten vervangen. Leclerc - die door een grid penalty in de kwalificaties als zesde was gestart - kon zich nooit echt in de debatten mengen.



Omdat Hamilton en Russell net niet scherp genoeg voor de dag kwamen, hield een verbazend sterke Ocon knap stand op het natte circuit. De Fransman finishte als derde en verovert zo zijn derde podiumplek uit zijn carrière.



En Sergio Perez? Die zat achteraan in de tang en moest uiteindelijk tevreden zijn met een zestiende plek. Een stevige klap voor de Mexicaan in de WK-strijd, de kloof met concullega Verstappen bedraagt al 39 punten.