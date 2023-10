Dominante Max Verstappen heeft zegerecord beet, thuisrijder Sergio Perez is verliezer van de dag in Mexico

Een botsing met Charles Leclerc was onvermijdelijk. Al in bocht 1 zat de race van de onfortuinlijke Perez er al op. Tot grote teleurstelling van hem en het dolenthousiaste publiek.

Terwijl Max Verstappen vlotjes voorbij de Ferrari's op de eerste startrij gleed na een verschroeiende start, opteerde zijn ploeggenoot voor een bruusk inhaalmanoeuvre in de buitenbocht.

In zijn thuisrace wilde de Mexicaan nog eens tonen dat hij het zitje in zijn Red Bull waard is. Een erg gretige start verklapte de vurige ambitie die in Perez borrelde, maar kondigde ook meteen een drama aan.

In de schaduw van de drievoudige wereldkampioen op recordjacht moest dit het raceweekend worden van Sergio Perez .

Of dat dacht hij. Een flinke smak van Kevin Magnussen in zijn Haas zorgde voor een rode vlag en herstart. Zou recordzege 16 hem dan toch ontglippen?

Een nieuwe Verstappen-solo leek in de maak. Tot de Nederlander plots zijn twijfels uitte over zijn banden.

Zoals zo vaker dit seizoen: wie twijfelt aan Verstappen, komt bedrogen uit.

Met de vingers in de neus reed hij 14 seconden weg van de tegenstand na de herstart. Voor spanning was het zoeken in de achtergrond.

Daar begon Lando Norris aan een geweldige inhaalrace. Als enige leek hij een strak tempo te kunnen houden tot het einde van de race. Hij rolde het halve pak op reed van plek 14 naar 5. De trofee van Driver of the Day was wel op zijn plaats.

Al was er natuurlijk maar één echte winnaar: Max Verstappen. Hij beent met zijn record qua aantal zeges in een seizoen ook Alain Prost bij qua totale F1-zeges.

Bij Red Bull volgt weer een rondje damage control voor verliezer van de dag Sergio Perez.