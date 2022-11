Sterke Belgian Cats maken brandhout van slap Bosnië in EK-kwalificaties

Dankzij de ruime overwinning staan de Belgian Cats er uitstekend voor in de groep A. De 2 wedstrijden in februari, tegen Duitsland en Noord-Macedonië, zullen beslissend zijn, maar de Belgische vrouwen hebben alles in eigen handen om zich over een dikke 2 maanden te verzekeren van een 4e EK op rij.

Bij de rust was het verschil al bijna 30 punten en die kloof werd in de 2e helft nog verder uitgediept. Coach Meziane roteerde vaak en hield zijn ploeg daarmee fris en scherp.

Onder leiding van interim-bondscoach Rachid Meziane België zijn prooi meteen bij de keel. Dirigent Julie Vanloo scoorde en liet scoren en met ook nog eens een gretige verdediging maakten de Cats Bosnië al vroeg duidelijk dat er niks te rapen viel in een uitverkochte Sportoase in Leuven.

Een jaar geleden verloor België nog in Bosnië, al waren de omstandigheden nu heel anders. Coach Valéry Demory, die destijds debuteerde in Sarajevo, is intussen de laan uitgestuurd en Bosnië kan niet meer rekenen op de genaturaliseerde WNBA-topper Jonquel Jones.

Vanloo: "Defensieve grinta heeft niks te maken met andere coach"

"Dit was een revanche op die verloren wedstrijd in Bosnië. Ik denk zelfs dat we nog beter hadden kunnen doen. Af en toe hadden we een momentje van mindere focus, maar het is wel een mooie overwinning", merkte Vanloo terecht op.

Met 20 punten en ook nog eens 14 assists was Julie Vanloo samen met Emma Meesseman de topschutter tegen Bosnië. Het was dan ook een goedlachse Vanloo die na de wedstrijd voor de Sporza-camera verscheen.

"De match tegen Duitsland in februari wordt nu cruciaal. De Duitsers hebben ook met ruim verschil van Bosnië gewonnen, dat is ook een ploeg met kwaliteiten. Maar wij zullen er klaar voor zijn. We willen als groepswinnaar naar het EK."



Vanloo had het ook nog over de ontslagen bondscoach Demory, die bij Montpellier de coach is van Vanloo en ook Linskens. "Dat was niet makkelijk voor hem, noch voor ons. We hebben gekozen om voor hem te spelen. Hij is heel belangrijk voor mij. Hij heeft mij vleugels gegeven en ik ben hem heel dankbaar."

Wrevel was er niet bij de Fransman. "Hij heeft dat heel positief opgenomen. Hij heeft ons verteld dat alles in sereniteit is afgehandeld, zonder ruzie. Hij heeft geen verkeerd woord gezegd. Alles is met veel respect afgehandeld. Dat siert hem ook."