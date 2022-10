Amerikaanse pletwals maalt ook China fijn in finale van het WK basketbal

De Amerikaanse vrouwen hadden alle concurrentie als een stelletje lastige vliegen van zich afgeslagen, vaak met sprekend gemak. China had het in de groepsfase al eens overtuigend verslagen, maar misschien zou het in de finale anders zijn?



De voortekenen waren niet goed voor China. Topschutter Li Meng was er door ziekte niet bij en bovendien hadden de Chinezen de zware halve finale tegen gastland Australië in de benen.



Op enthousiasme - aangevuurd door de talrijke Chinese supporters - kon China lange tijd aanklampen. Maar geleidelijk aan veranderde het verschil van 'nog speelbaar' over 'aanvaardbaar' naar 'onoverbrugbaar'.



Na de rust ging de Amerikaanse machine pas helemaal draaien. Pas toen het goud al virtueel om hun nek hing, werd de voet van het gaspedaal gehaald. Zo kon China de schade nog enigszins beperken tot 83-61.



Voor de Amerikanen is het de 4e wereldtitel op een rij, de 9e in de laatste 11 editites en de 11e in totaal. Australië versloeg Canada in de match om het brons (95-65), de Belgian Cats sluiten het toernooi af op de 6e plaats.